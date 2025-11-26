Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в столице Киргизии продолжалась 1 час 37 минут вместо запланированных по протоколу 40 минут. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

Путин и Лукашенко постоянно находятся в контакте. Предыдущая их публичная встреча состоялась в Кремле в сентябре. Вместе с тем лидеры двух стран регулярно созваниваются.

В четверг в Бишкеке пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В среду вечером Совет коллективной безопасности соберется на неформальный ужин.