ВЦИОМ: у 70% опрошенных россиян есть домашние питомцы

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 70% российских граждан имеют дома одного или нескольких питомцев, чаще всего их находят на улице.

Как отмечается, "70% россиян имеют одного или нескольких домашних питомцев, а 42% хотят завести питомца в будущем". При этом чем младше возраст, тем скорее человек рассматривает возможность завести питомца в будущем.

Мешает респондентам завести питомца чаще всего невозможность оставить его на время командировки или отпуска (34%), отсутствие времени (25%), опасения за порядок в доме (15%), аллергия (14%). Каждый десятый заявил о дороговизне содержания животного. Еще 6% сказали, что не любят животных и не планируют их заводить.

По данным опроса, 35% сограждан нашли своего питомца на улице, 28% купили, еще 22% получили в подарок. Лишь 8% взяли животное из приюта, ветклиники или у волонтера. Вместе с тем кормят своих животных чаще специализированными кормами (81% сухой корм, 58% - влажный). 43% кормят натуральными продуктами, а 40% - едой "со стола".

Самое популярное домашнее животное у жителей России - кошка (79%). На втором месте - собаки (48%). Реже участники опроса заводят рыбок (7%), грызунов (5%) и птиц (4%).

Кроме того, по мнению россиян, питомцы помогают пожилым людям справляться с одиночеством (95%), а забота о них избавляет от уныния (90%) и депрессии (85%). Детей домашние животные учат ответственности (89%) и помогают в будущем растить своих детей (84%).

Опрос проводился 2-15 января текущего года среди 2 604 человек старше 18 лет.