Песков: призывы уволить Уиткоффа после "утечек" направлены на срыв мирного процесса Туск: Евросоюз не сможет навязать Польше признание однополых браков
26 ноября 2025 / 17:34
26 ноября 2025 / 08:06
26 ноября 2025 / 07:40
Спорт
Узбекистанский шахматист Синдаров выиграл Кубок мира
26 ноября 2025 / 18:29
Узбекистанский шахматист Синдаров выиграл Кубок мира
© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images/ТАСС

Шахматист Жавохир Синдаров из Узбекистана выиграл Кубок мира. Турнир состоялся в Индии.

В среду Синдаров на тай-брейке обыграл Вэй И из Китая. Оба спортсмена квалифицировались на турнир претендентов 2026 года. Ранее россиянин Андрей Есипенко обыграл в матче за третье место Кубка мира Нодирбека Якуббоева из Узбекистана и также квалифицировался на турнир претендентов.

Синдарову 19 лет, в 2022 году в составе сборной Узбекистана он стал победителем Шахматной олимпиады. Вэй И 26 лет, вместе со сборной Китая он выиграл Шахматную олимпиаду 2014 года.

Победителем прошлого Кубка мира в 2023 году стал норвежец Магнус Карлсен. В нынешнем розыгрыше он не участвовал.

