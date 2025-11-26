Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Спорт
Узбекистанский шахматист Синдаров выиграл Кубок мира
26 ноября 2025 / 18:29
© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images/ТАСС
Шахматист Жавохир Синдаров из Узбекистана выиграл Кубок мира. Турнир состоялся в Индии.
В среду Синдаров на тай-брейке обыграл Вэй И из Китая. Оба спортсмена квалифицировались на турнир претендентов 2026 года. Ранее россиянин Андрей Есипенко обыграл в матче за третье место Кубка мира Нодирбека Якуббоева из Узбекистана и также квалифицировался на турнир претендентов.
Синдарову 19 лет, в 2022 году в составе сборной Узбекистана он стал победителем Шахматной олимпиады. Вэй И 26 лет, вместе со сборной Китая он выиграл Шахматную олимпиаду 2014 года.
Победителем прошлого Кубка мира в 2023 году стал норвежец Магнус Карлсен. В нынешнем розыгрыше он не участвовал.