Спикер парламента Армении полагает, что страна фактически уже вышла из ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил мнение, что фактически Ереван уже вышел из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

При общении с журналистами на вопрос, почему Армения не выходит из ОДКБ, он ответил, что страна "фактически уже вышла из нее". "Смотрите, фактически мы вышли из ОДКБ, что касается остального, оставьте это на нашу политическую целесообразность и наши переговоры", - указал Симонян.

Вместе с тем он заявил, что не считает такой шаг проявлением "антироссийскости".

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос выхода Армении из ОДКБ на нынешнем этапе не обсуждается.

Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, так как она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре прошлого года он утверждал, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.