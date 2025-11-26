Туск: Евросоюз не сможет навязать Польше признание однополых браков

Европейский союз не сможет навязать Польше исполнение судебного решения о признании однополых браков. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск перед заседанием правительства.

"Я бы хотел всех успокоить - не будет так, что Евросоюз сможет нам по этому вопросу что-то навязать", - сказал политик, трансляция выступления которого велась в соцсетях канцелярии главы правительства. По его словам, кабинет министров сейчас работает над компромиссными правовыми решениями в этой связи, которые устроили бы парламентское большинство.

Во вторник Суд ЕС вынес вердикт по иску двух поляков, в соответствии с которым Польша должна будет признавать однополые браки, заключенные в других странах сообщества. На сегодняшний день польское законодательство не признает однополые союзы, а в конституции страны брак определяется как союз мужчины и женщины.