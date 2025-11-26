Звучащие призывы отправить в отставку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после публикации якобы расшифровок его бесед с помощником президента России Юрием Ушаковым направлены на срыв хрупких тенденций к мирному урегулированию на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"В первую очередь, ничего там такого страшного нет. Если абстрагироваться от того, правда это или неправда", - указал он, комментируя публиковавшиеся ранее стенограммы разговоров, приписываемых Уиткоффу и Ушакову. Песков отметил, что и "сам президент Трамп, кстати, высказался косвенно в защиту Уиткоффа - это обычная работа переговорщика".

"Наверное, те голоса, которые сейчас появляются с призывами уволить Уиткоффа, они нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать те пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров", - заявил представитель Кремля.

"Разумеется, будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы сорвать этот процесс", - добавил он.