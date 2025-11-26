Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Безопасность
Генсек НАТО считает, что в будущем соотношение мужчин и женщин в армии будет равным
26 ноября 2025 / 19:30
Генсек НАТО считает, что в будущем соотношение мужчин и женщин в армии будет равным
© Dursun Aydemir/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что в будущем число мужчин и число женщин в вооруженных силах будет равным.

На вопрос, должны ли женщины подлежать призыву, он ответил, что это вопрос каждой отдельно взятой страны. "Я знаю, что сегодня конституция Германии освобождает женщин от военной службы. Но посмотрите, где мы сейчас находимся: где бы я ни встречал немецких солдат, я вижу много женщин в военной форме. В Норвегии треть состава вооруженных сил уже составляют женщины. Армия стремительно меняется. Я думаю, что однажды соотношение женщин и мужчин будет сбалансировано", - заявил Рютте в интервью редакционному объединению RND.

Он также обратил внимание, что в соответствии с целевыми показателями НАТО ФРГ в ближайшие годы должна увеличить численность военнослужащих. "Как будет достигнуто это число, за счет призыва или нет, решать Германии. Но я очень рад, что было достигнуто политическое соглашение об увеличении численности военных", - указал генсек.

Некоторое время назад правящая в Германии коалиция достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Все мужчины 2008 года рождения и моложе будут обязаны с начала 2026 года проходить медицинское освидетельствование. Осуществлять набор новобранцев предполагается на добровольной основе. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр.

Минобороны ФРГ планирует увеличить численность Бундесвера примерно с 183 тыс. сейчас до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в стране отменили в 2011 году, после чего был реализован переход на профессиональную армию. 

