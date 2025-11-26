Bloomberg: Apple опередила Samsung по продажам смартфонов

Американская корпорация Apple опередила корейскую компанию Samsung по продажам смартфонов впервые за 14 лет. Об этом информировало агентство Bloomberg, ссылаясь на данные исследования Counterpoint Research.

Как отмечается, причиной роста продаж послужил успешный запуск iPhone 17 и снижение торговой напряженности между США и Китаем. Кроме того, ослабление доллара повлекло за собой увеличение поставок смартфонов Apple в развивающихся странах.

Согласно прогнозам аналитиков Counterpoint Research, рост продаж iPhone достигнет 10% по сравнению с 4,6% у смартфонов Samsung. В 2026 году американская корпорация может усилить свое лидерство за счет выпуска бюджетной модели iPhone 17e.