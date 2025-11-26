Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 ноября 2025 / 22:36
КОТИРОВКИ
USD
26/11
78.9615
EUR
26/11
90.9698
Новости часа
В МВД рассказали, как отличить фейковые сообщения от "Госуслуг" Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
Москва
26 ноября 2025 / 22:36
Котировки
USD
26/11
78.9615
0.0000
EUR
26/11
90.9698
0.0000
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Бизнес и финансы / Многополярный мир
Технологии
Bloomberg: Apple опередила Samsung по продажам смартфонов
26 ноября 2025 / 19:45
Bloomberg: Apple опередила Samsung по продажам смартфонов
© Michael M. Santiago/ Getty Images/ТАСС

Американская корпорация Apple опередила корейскую компанию Samsung по продажам смартфонов впервые за 14 лет. Об этом информировало агентство Bloomberg, ссылаясь на данные исследования Counterpoint Research.

Как отмечается, причиной роста продаж послужил успешный запуск iPhone 17 и снижение торговой напряженности между США и Китаем. Кроме того, ослабление доллара повлекло за собой увеличение поставок смартфонов Apple в развивающихся странах.

Согласно прогнозам аналитиков Counterpoint Research, рост продаж iPhone достигнет 10% по сравнению с 4,6% у смартфонов Samsung. В 2026 году американская корпорация может усилить свое лидерство за счет выпуска бюджетной модели iPhone 17e. 

Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:23
В МВД рассказали, как отличить фейковые сообщения от "Госуслуг"
20:59
Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
20:45
France 24: президент Гвинеи-Бисау признал свое свержение военными
20:31
Аглая Тарасова получила три года условно
20:16
В Великобритании введут налоги на особняки и такси
19:59
Медведев провел совещание о комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году
19:45
Bloomberg: Apple опередила Samsung по продажам смартфонов
19:30
Генсек НАТО считает, что в будущем соотношение мужчин и женщин в армии будет равным
19:15
Песков: призывы уволить Уиткоффа после "утечек" направлены на срыв мирного процесса
18:59
Туск: Евросоюз не сможет навязать Польше признание однополых браков
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения