Безопасность
Медведев провел совещание о комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году
26 ноября 2025 / 19:59
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил вопросы комплектования российской армии военнослужащими по контракту в 2026 году.
"В ходе совещания с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году", - указал он в "Max".