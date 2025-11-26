Медведев провел совещание о комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил вопросы комплектования российской армии военнослужащими по контракту в 2026 году.

"В ходе совещания с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году", - указал он в "Max".