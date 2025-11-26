В Великобритании введут налоги на особняки и такси

Британское правительство введет налоги на особняки и такси. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая с бюджетным посланием в Палате общин.

Она отметила, что владельцы объектов недвижимости стоимостью более £2 млн должны будут выплачивать дополнительно £2,5 тыс. При этом размер сбора будет расти по мере увеличения стоимости жилья. Так, за дом, который стоит £5 млн, нужно будет платить £7,5 тыс. ежегодно. Согласно оценкам Бюро по бюджетной ответственности, эта мера позволит привнести в бюджет £400 млн.

Ривс также объявила о введении налога на поездки на такси через такие приложения, как Uber и Bolt. При этом в Великобритании решили заморозить нынешние пороги ставок прогрессивного налога на доходы физических лиц. В условиях растущей инфляции это будет означать, что все большее число жителей королевства будут вынуждены платить по более высоким ставкам. Ожидается, что благодаря этой мере бюджет получит £8 млрд.

Вместе с тем министр информировала о повышении налога на онлайн-беттинг с 15% до 25%. Водители электромобилей также теперь будут платить 3 пенса за каждую пройденную милю, а водители гибридных машин - 1,5 пенса. Согласно подсчетам властей, такие действия позволят добрать £1,4 млрд в виде налоговых поступлений.

Кроме того, британские власти решили заморозить топливный сбор на уровне £52,95 за литр и повысить минимальный размер оплаты труда на 4,1% - до £12,71 за час, что выше инфляции, которая составляет 3,6%.