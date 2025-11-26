Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Общество
Аглая Тарасова получила три года условно
26 ноября 2025 / 20:31
© Владимир Гердо/ ТАСС
Домодедовский городской суд вынес приговор в виде трех лет условно актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.
"Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет заключения условно и штрафа в размере 200 тыс. рублей", - следует из решения суда.
Как отмечается, Тарасова должна один раз в месяц отмечаться в установленном органе. Суд также постановил уничтожить вейп.
В ходе прений сторон прокурор запросил для актрисы наказание в виде трех лет и шести месяцев условно, считая возможным назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества.