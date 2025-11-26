Аглая Тарасова получила три года условно

Домодедовский городской суд вынес приговор в виде трех лет условно актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

"Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет заключения условно и штрафа в размере 200 тыс. рублей", - следует из решения суда.

Как отмечается, Тарасова должна один раз в месяц отмечаться в установленном органе. Суд также постановил уничтожить вейп.

В ходе прений сторон прокурор запросил для актрисы наказание в виде трех лет и шести месяцев условно, считая возможным назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества.