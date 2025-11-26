France 24: президент Гвинеи-Бисау признал свое свержение военными

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало объявил о своем свержении военными, признав факт государственного переворота в стране, передает телеканал France 24.

"Я был свергнут. Я сейчас в штабе. Не могу много говорить, иначе у меня отберут телефон", - заявил он корреспонденту телеканала в ходе краткого телефонного разговора.

Некоторое время назад бригадный генерал Денис Н'Канья, возглавлявший до нынешних событий президентскую военную канцелярию, объявил журналистам о захвате военными власти в Гвинее-Бисау. По его словам, деятельность всех государственных институтов приостанавливается, границы страны закрыты и остановлен подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах. Избирком планировал огласить их результаты 28 ноября.

Ранее агентство AFP информировало о том, что военные в Гвинее-Бисау, объявившие о захвате власти, закрыли границы страны. Путчисты утверждают, что полностью контролируют страну.