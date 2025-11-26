Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 ноября 2025 / 22:36
КОТИРОВКИ
USD
26/11
78.9615
EUR
26/11
90.9698
Новости часа
В МВД рассказали, как отличить фейковые сообщения от "Госуслуг" Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
Москва
26 ноября 2025 / 22:36
Котировки
USD
26/11
78.9615
0.0000
EUR
26/11
90.9698
0.0000
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
26 ноября 2025 / 20:59
Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Россия и США выступают в качестве "ключевых игроков" в процессе урегулирования украинского кризиса. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Ключевыми игроками здесь являются Россия и США, которые стоят за украинским режимом. Следует отметить, что США, по крайней мере, на нынешнем отрезке времени делают то, что они считают возможным для реального завершения конфликта", - указал он.

Слуцкий также отметил, что киевский режим "отчаянно ищет поддержки" у Европы. "Кое-где даже лидеры западноевропейских стран пытаются антагонизироваться с президентом США Дональдом Трампом", - сказал он, назвав такие попытки европейских политиков деструктивной стратегией. 

Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:23
В МВД рассказали, как отличить фейковые сообщения от "Госуслуг"
20:59
Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
20:45
France 24: президент Гвинеи-Бисау признал свое свержение военными
20:31
Аглая Тарасова получила три года условно
20:16
В Великобритании введут налоги на особняки и такси
19:59
Медведев провел совещание о комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году
19:45
Bloomberg: Apple опередила Samsung по продажам смартфонов
19:30
Генсек НАТО считает, что в будущем соотношение мужчин и женщин в армии будет равным
19:15
Песков: призывы уволить Уиткоффа после "утечек" направлены на срыв мирного процесса
18:59
Туск: Евросоюз не сможет навязать Польше признание однополых браков
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения