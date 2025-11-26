Россия и США выступают в качестве "ключевых игроков" в процессе урегулирования украинского кризиса. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Ключевыми игроками здесь являются Россия и США, которые стоят за украинским режимом. Следует отметить, что США, по крайней мере, на нынешнем отрезке времени делают то, что они считают возможным для реального завершения конфликта", - указал он.

Слуцкий также отметил, что киевский режим "отчаянно ищет поддержки" у Европы. "Кое-где даже лидеры западноевропейских стран пытаются антагонизироваться с президентом США Дональдом Трампом", - сказал он, назвав такие попытки европейских политиков деструктивной стратегией.