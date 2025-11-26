Неправильный номер, сообщения в мессенджере и просьбы обратиться в "техподдержку" могут сигнализировать о том, что сообщение поступило от мошенников, а не портала "Госуслуги". На это обратили внимание в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Аферисты часто отправляют гражданам сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные. рассказываем, как распознать фейк", - отметили в управлении.

Там подчеркнули, что настоящие сообщения от "Госуслуг" приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. "Официальные службы не пишут людям в WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры. У "Госуслуг" два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас просят позвонить по другому номеру, это мошенники", - указали в МВД.

Вместе с тем насторожить должен факт наличия в сообщении подозрительный ссылки, так как "Госуслуги" никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных. "Вас торопят и пугают. Сообщения о "взломе" или "подозрительной активности" - психологический прием, который мошенники используют для давления на человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, в перечне признаков значатся ошибки в тексте. "Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии: 8 (800) 100 70 10 или в полицию (если пострадали)", - заключили в УБК.