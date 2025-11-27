SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 55

Число погибших в результате самого масштабного пожара в жилом комплексе в истории Гонконга увеличилось до 55. Об этом со ссылкой на пожарных информировала газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что на месте пожара погиб 51 человек, 4 скончались в больнице. Как ранее писала SCMP, пострадали порядка 100 человек. Ранее стало известно о 44 погибших.

Вместе с тем, по данным издания, с крыши одной из башен ЖК был спасен пожилой мужчина. Он находился там около 20 часов в ожидании помощи.