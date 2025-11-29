Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 ноября 2025 / 13:55
КОТИРОВКИ
USD
29/11
78.2284
EUR
29/11
90.8190
Новости часа
Япония экстренно увеличивает расходы на безопасность Путин напомнил, как ученые США поделились секретами создания ядерного оружия с СССР
Москва
29 ноября 2025 / 13:55
Котировки
USD
29/11
78.2284
0.0000
EUR
29/11
90.8190
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе" в стране
27 ноября 2025 / 10:40
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе" в стране
© Владимир Гердо/ ТАСС

Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении "нового необычного вируса", распространяющегося в России.

Ранее в СМИ появились сообщения о распространении "нового вируса", симптомы которого не похожи на обычное проявление ОРВИ.

"Роспотребнадзор опровергает сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. Сегодня в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)", - указали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что в рамках постоянного эпидмониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами, на территории страны не выявлены какие-либо новые нетипичные патогены.

Ведомство обращает внимание, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания, и сделать прививку еще не поздно.

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
09:06
Япония экстренно увеличивает расходы на безопасность
21:19
Путин напомнил, как ученые США поделились секретами создания ядерного оружия с СССР
20:59
Telegraph: в Великобритании дорогую недвижимость будут отслеживать спутники
20:43
Туск считает отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным фатальной комбинацией
20:30
DPA: в Германии утвердили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине
20:16
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
19:59
SCMP: Макрон хочет, чтобы Китай воспринимал Европу как крупного партнера
19:43
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
19:31
Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Зеленского
19:16
Путин поговорил с мальчиком из Красногорска, лишившимся пальцев из-за СВУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения