Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе" в стране

Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении "нового необычного вируса", распространяющегося в России.

Ранее в СМИ появились сообщения о распространении "нового вируса", симптомы которого не похожи на обычное проявление ОРВИ.

"Роспотребнадзор опровергает сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. Сегодня в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)", - указали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что в рамках постоянного эпидмониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами, на территории страны не выявлены какие-либо новые нетипичные патогены.

Ведомство обращает внимание, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания, и сделать прививку еще не поздно.