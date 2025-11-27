Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ вооружениями РФ
27 ноября 2025 / 10:59
Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ вооружениями РФ
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российские вооружения продемонстрировали свою эффективность в реальных боевых действиях, и Москва предлагает союзникам по ОДКБ программу масштабного оснащения такой техникой. С соответствующей инициативой выступил президент России Владимир Путин на саммите организации.

"Россия намерена продолжать интенсивно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ", - сказал он, говоря о председательстве Москвы в организации в 2026 году. По словам российского лидера, "основные усилия будут сосредоточены на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами".

"Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий", - указал он.

Путин акцентировал, что Россия в рамках своего председательства "будет делать все, чтобы сохранить преемственность по ключевым направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ". Москва нацелена развивать сотрудничество стран объединения "на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки", подчеркнул он.

Председательство РФ, начинающееся с 2026 года, пройдет под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность". 

