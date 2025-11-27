Задача по размещению на территории Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" будет реализована до конца года. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на полях саммита ОДКБ в Бишкеке, передает агентство БелТА.

На вопрос журналистов, едет ли в Белоруссию "Орешник", он ответил: "Несомненно! Ведь президенты не могут просто так принимать решение. Решение президентов Беларуси и России не обсуждается. Поэтому все идет в плановые сроки и к концу года эта задача будет реализована в полном объеме".

Вольфович сообщил, что недавно об этом докладывал президенту республики Александру Лукашенко. "Он все эти вопросы держит на личном жестком контроле. Не выполнить мы просто не имеем права, у нас нет другого пути", - добавил он.