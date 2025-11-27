В Ozon исключили введение комиссий с чаевых покупателей

В Ozon исключили введение комиссий маркетплейса с чаевых покупателей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Уточняется, что комиссия в 5% может взиматься только за транзакцию стороннего банка. При этом для пользователей "Озон банком" комиссии нет.

Цель функции чаевых - обеспечить более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Маркетплейс на этом не зарабатывает.

"Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - указали в компании.