Экономика
В Ozon исключили введение комиссий с чаевых покупателей
27 ноября 2025 / 11:40
© Артем Геодакян/ ТАСС
В Ozon исключили введение комиссий маркетплейса с чаевых покупателей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.
Уточняется, что комиссия в 5% может взиматься только за транзакцию стороннего банка. При этом для пользователей "Озон банком" комиссии нет.
Цель функции чаевых - обеспечить более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Маркетплейс на этом не зарабатывает.
"Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - указали в компании.