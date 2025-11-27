Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 ноября 2025 / 17:34
26 ноября 2025 / 08:06
26 ноября 2025 / 07:40
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
27 ноября 2025 / 11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 27 ноября на Московской бирже отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,13% и торговались на 2 671,78 и 1 070,89 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,03 рублей.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 669,06 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1069,81 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 11,022 рублей. (-5 копейки).

11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
11:40
В Ozon исключили введение комиссий с чаевых покупателей
11:19
Размещение "Орешника" в Белоруссии будет завершено до конца года
10:59
Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ вооружениями РФ
10:40
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе" в стране
10:20
SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 55
21:23
В МВД рассказали, как отличить фейковые сообщения от "Госуслуг"
20:59
Слуцкий: Россия и США являются ключевыми игроками урегулирования на Украине
20:45
France 24: президент Гвинеи-Бисау признал свое свержение военными
20:31
Аглая Тарасова получила три года условно
