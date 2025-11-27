Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
27 ноября 2025 / 11:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 27 ноября на Московской бирже отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,13% и торговались на 2 671,78 и 1 070,89 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,03 рублей.
К 10:18 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 669,06 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1069,81 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 11,022 рублей. (-5 копейки).