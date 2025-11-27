Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 27 ноября на Московской бирже отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,13% и торговались на 2 671,78 и 1 070,89 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,03 рублей.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 669,06 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1069,81 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 11,022 рублей. (-5 копейки).