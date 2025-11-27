Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР

В школах в КНДР стал обязательным для изучения русский язык. Об этом заявил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов.

"Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на сегодняшний день корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка", - отметил он, выступая с приветственным словом в ходе заседания межправкомиссии.

Вместе с тем, по словам Козлова, Россия рассчитывает, что в 2026 году начнет свою работу Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. В настоящее время строится его здание.