Трамп считает нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал совершенное возле Белого дома нападение на двух бойцов Национальной гвардии как акт террора и преступление против нации.

"Это отвратительное нападение представляет собой акт зла, ненависти и террора. Это преступление против всей нашей нации, против человечества. Сегодня вечером сердца всех американцев с этими двумя бойцами Национальной гвардии Западной Вирджинии и их семьями", - сказал он в своем видеообращении.

"Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

В результате стрельбы у Белого дома тяжелые ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии США. Инцидент произошел возле сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута. Стрелявший был тяжело ранен и задержан.

Согласно данным CBS News, стрелявший является гражданином Афганистана. Ему 29 лет, он проживает в США с 2021 года. ФБР проверяет возможные связи задержанного с террористами.