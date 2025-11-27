Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование

Даже если потепление между США и КНР случится, то все равно понятно, что впереди у американо-китайских отношений прежде всего – конкуренция. Конкуренция в технологической сфере, но не только. Мы видим, что сейчас Китай активно развивает свой военный потенциал, и у Китая появляется все больше интересов за пределами собственных границ. Вместе с тем эта конкуренция может не предполагать конфронтацию по образу холодной войны. Вполне возможны и переговоры, и взаимовыгодные договоренности, и уступки. Сейчас мы наблюдаем, что президент США Трамп несколько стилистически меняется в отношении Китая. Он начинал с повышения тарифов, а сейчас перешел уже к предложениям вырабатывать договоренности. Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.