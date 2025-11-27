Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
В вопросе обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине европейские лидеры сейчас будут тянуть кота за хвост. Они не могут резко возражать Трампу, он такого не понимает, следовательно, придется топить ситуацию в протокольных мероприятиях. Так поступают, когда отказать нельзя, а принимать очень не хочется. Хватит ли у европейцев ресурса, чтобы Зеленский не пошел на принятие плана Трампа? Притом, что сам Трамп будет давить на все кнопки? Теоретические рассуждения тут бесполезны. Это мы сможем узнать только по факту. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
