Политика
Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси кандидатом на пост генсека ООН
27 ноября 2025 / 12:45
Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси кандидатом на пост генсека ООН
© AP Photo/ Theresa Wey/ТАСС

Правительство Аргентины официально выдвинуло кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генсека ООН. Соответствующее сообщение распространил МИД южноамериканской страны.

"Республика Аргентина имеет честь представить кандидатуру Рафаэля Гросси, действующего генерального директора МАГАТЭ, на должность генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Гросси продемонстрировал "умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьезных международных кризисов", что делает его подходящим кандидатом для исполнения обязанностей генсека ООН.

Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами - членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля 2026 года. Ранее о своем намерении бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека - Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Генсек избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Согласно устоявшейся практике, руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ - России, Великобритании, КНР, США и Франции. Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. 

