Путин: следующий саммит ОДКБ примет Москва в ноябре 2026 года

Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примет Москва 11 ноября 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Будем рады увидеть вас в российской столице", - отметил он.