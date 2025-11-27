Путин: следующий саммит ОДКБ примет Москва в ноябре 2026 года

Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
© Александр Казаков/Офис прессы и информации президента РФ/ТАСС
Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примет Москва 11 ноября 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Будем рады увидеть вас в российской столице", - отметил он.