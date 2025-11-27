Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Экономика
Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 78 рублей
27 ноября 2025 / 13:15
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 78 руб., свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:12 мск, курс американской валюты снижался на 0,79% и торговался на уровне 77,87 руб. Вместе с тем курс евро опускался на 0,51% и находился на отметке в 90,599 руб.
К 12:29 мск курс доллара на межбанке замедлил снижение и составлял 78,19 руб. (-0,38%), европейская валюта теряла 0,57%, опускаясь до 90,54 руб.