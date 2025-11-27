Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Политика
Политика
Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Иркутске
27 ноября 2025 / 13:30
Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Иркутске
© Boyloso/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Россия в качестве контрмеры приняла решение о закрытии с 30 декабря текущего года генконсульства Польши в Иркутске. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

"В четверг, 27 ноября, в МИД России был вызван посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске", - указали в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше представляет собой "откровенно враждебный, необоснованный шаг польского руководства, в ответ на который на территории России будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений".

"Россия не оставит подобные действия без адекватного, болезненного ответа", - предупредили на Смоленской площади. 

