Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Васюковка в ДНР
27 ноября 2025 / 13:43
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Васюковка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.