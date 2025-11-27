Российские ВС освободили населенный пункт Васюковка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Васюковка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.