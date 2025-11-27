Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Южный окружной военный суд вынес приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году в виде пожизненного лишения свободы, сообщает ТАСС.

Уточняется, что первые годы они проведут в тюрьме.

О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор. Сторона защиты заявила о намерении обжаловать приговор.

Кроме того, суд взыскал с восьмерых фигурантов дела 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц.

В ходе первого заседания 12 февраля текущего года судья сообщил, что поступившие в суд документы имеют гриф "для служебного пользования", дело слушалось в закрытом режиме.

Ранее адвокат Гасан Раджабов заявил журналистам, что все восемь подсудимых не признают вину.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.