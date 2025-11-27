Президент РФ пожелал успехов новому генсеку ОДКБ Масадыкову

Президент России Владимир Путин пожелал удачи в работе представителю Киргизии Таалатбеку Масадыкову, который сменит на посту генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) казахстанца Имангали Тасмагамбетова.

"Хотел бы еще раз пожелать успехов представителю Киргизии, заступившему на пост генерального секретаря ОДКБ. Безусловно, окажем ему все необходимое содействие", - отметил российский лидер в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Он также выразил благодарность Киргизии за организацию саммита.

Глава российского государства обратил внимание, что Москва в качестве перспективной задачи своего предстоящего председательства в ОДКБ рассматривает повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов.

Кроме того, целесообразно сфокусироваться на развитии межпарламентского сотрудничества для гармонизации национальных законодательств стран - участниц организации, указал он. "С учетом растущего объема задач, стоящих перед нашим секретариатом и Объединенным штабом ОДКБ, предлагаем активно заняться вопросами улучшения эффективности их работы, гибкой адаптации к современным реалиям и, конечно, созданием условий для привлечения высококвалифицированных кадров к совместной работе", - заключил Путин.