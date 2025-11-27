"VK музыка" вручила награды исполнителям по итогам 2025 года, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян и жителей стран СНГ. Пресс-служба стриминга назвала победителей в 17 номинациях.

"Артист года" - Macan с более 800 млн прослушиваний в "VK музыке" за год. Его же альбом Bratland стал "Альбомом года" с более 175 млн прослушиваний. "Артистка года" - Anna Asti с более 280 млн прослушиваний. "Группа года" по версии стриминга - Miyagi & Эндшпиль с около 590 млн прослушиваний за год. "Солд-аут года" получил Баста, которому удалось собрать в совокупности 145 тыс. зрителей на своих сольных концертах 27 и 28 июня.

"Треком года" стала композиция "Худи" от Джигана, Artik & Asti и Niletto. В номинации "Прорыв года" победил Ваня Дмитриенко, выпустивший в 2025 году пять хитов, попавших в чарты. Кроме того, существует номинация "Все треки в чарте" - все 20 треков альбома под названием Graf Monte-Cristo/Most Valuable Pirate от исполнителя Friendly Thug 52 Ngg попали в чарт "VK музыки" в первый день релиза.

"Феномен года" - группа "Бонд с кнопкой". "Фит года" - трек "Пахнешь как" исполнителей Solidnaya и Sakxara. "Вирус года" - трек Tokyo от Sqwoz Bab. Победитель в номинации "Открытие VK микс" - артист Netsignala. Альбомом года редакция "VK музыки" назвала "Хрупко" от группы "Дайте танк (!)".

Вместе с тем "Европу плюс" выбрали "Радиостанцией года". "Аудиокнига года" - "Ониксовый шторм" Ребекки Яррос. "Открытие года" - писательница Рита Хоффман, автор в жанре dark fantasy. Обладателем "Подкаста года" стал Артемий Лебедев с "Самыми честными новостями".