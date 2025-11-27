Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Лукашенко считает, что Киев пойдет на предложенный Вашингтоном мирный договор
27 ноября 2025 / 14:47
Лукашенко считает, что Киев пойдет на предложенный Вашингтоном мирный договор
© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что украинские власти согласятся на инициированный США мирный договор.

"Мы поддерживаем усилия России по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже согласованы ключевые моменты", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что сейчас мяч на стороне Киева. "И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - отметил он.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. В минувшее воскресенье Вашингтон и Киев провели в Женеве консультации по американскому мирному плану, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. 

Согласно данным агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не намечена. 

