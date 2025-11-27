Лукашенко считает, что Киев пойдет на предложенный Вашингтоном мирный договор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что украинские власти согласятся на инициированный США мирный договор.

"Мы поддерживаем усилия России по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже согласованы ключевые моменты", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что сейчас мяч на стороне Киева. "И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - отметил он.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. В минувшее воскресенье Вашингтон и Киев провели в Женеве консультации по американскому мирному плану, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Согласно данным агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не намечена.