27 ноября 2025 / 16:56
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Технологии / Политика и религия
Технологии
Bloomberg: Alibaba выпустила очки, оснащенные ИИ
27 ноября 2025 / 14:58
Bloomberg: Alibaba выпустила очки, оснащенные ИИ
© Alex Plavevski/ EPA-EFE/ТАСС

Китайская компания Alibaba презентовала очки Quark S1 с системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом информировало агентство Bloomberg.

Сообщается, что Quark S1 созданы на базе разработанной Alibaba нейросети Qwen. Устройство оснащено прозрачными дисплеями, которые сканируют все, что видит пользователь. ИИ может накладывать "контекстуальную информацию" поверх того, что видит пользователь очков. Гаджет рассчитан на 24 часа непрерывной работы.

Как отмечает агентство, презентация "умных" очков означает усиление позиций Alibaba в области ИИ. "Выход Alibaba на китайский рынок очков, оснащенных ИИ, без сомнения изменит конкурентный ландшафт", - указала директор по исследованиям аналитической компании IDC Софи Пан.

Нынешняя разработка Alibaba создавалась в качестве альтернативы очкам с ИИ, разработанных компанией Meta (признана в РФ экстремистской) совместно с американским брендом солнцезащитных очков и оправ Ray Ban, следует из публикации. Стоимость очков Quark S1 составит порядка $537. 

