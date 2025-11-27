ВС РФ за сутки атаковали склады и пункты управления БПЛА ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки ударили по складам и пунктам управления беспилотниками, пункту спутниковой связи противника и используемым в интересах ВСУ объектам энергетики Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - указали в МО РФ.