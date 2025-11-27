Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Безопасность
ВС РФ за сутки атаковали склады и пункты управления БПЛА ВСУ
27 ноября 2025 / 15:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по складам и пунктам управления беспилотниками, пункту спутниковой связи противника и используемым в интересах ВСУ объектам энергетики Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - указали в МО РФ.