Трамп нагнетает напряженность вокруг Венесуэлы

Юрий Веселов, военный обозреватель

К настоящему времени США собрали у берегов Венесуэлы самую крупную за всю новейшую историю группировку военно-морских и военно-воздушных сил во главе с атомным авианосцем «Джеральд Форд» общей численностью немногим более 15 тысяч военных, из которых примерно 5 тысяч морских пехотинцев для возможного сухопутного вторжения в Боливарианскую Республику.

Одним из признаков предстоящей войны считается объявленное 22 ноября Федеральным управлением гражданской авиации США предупреждение «о потенциально опасной ситуации» в небе над Венесуэлой и южной частью Карибского моря, которое нередко предшествует началу военных действий. Кроме этого, два дня спустя вдоль береговой линии Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря последовали длительные полеты американских самолета-разведчика RC-135W, группы стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-2А. Как правило, такие полеты совершаются с целью вскрытия системы ПВО противника, получения разведданных о деятельности командных пунктов управления войсками.

Вместе с тем, по мнению ряда военных экспертов, США вряд ли пойдут на проведение наземной операции по поимке законно избранного президента Николаса Мадуро по многим причинам. Пятитысячного американского контингента явно недостаточно для выполнения задачи полномасштабного вторжения в латиноамериканскую страну. Даже, если гипотетически представить, что янки готовят плацдарм для переброски дополнительного количества войск, то такаю операция потребует от Пентагона неимоверных затрат сил и средств, которыми он сейчас не располагает.

Регулярная венесуэльская армия насчитывает до 125 тысяч военнослужащих, а организованный резерв 200 тысяч человек. Несколько дней тому назад по указанию главнокомандующего Мадуро в стране проводится командно-штабное учение с привлечением не только регулярных сил, но и мобилизационного резерва. В случае вторжения американским войскам придется действовать в труднодоступной горно-лесистой местности, и даже в случае входа в Каракас они столкнутся с хорошо организованным партизанским сопротивлением, результатом которого станут довольно большие потери в личном составе.

Скорее всего, янки ограничатся нанесением нескольких массированных ракетно-авиационных ударов по критически важным для страны военным, промышленным и административным объектам с целью обострения внутриполитической обстановки, активизации деятельности оппозиции и инициирования недовольства широких слоев общества проводимого правительства курса. Расчет также делается на подкуп высшего военного командования армии, как это было в Ираке.

Вместе с тем известно, что национальные вооруженные силы Венесуэлы были благополучно зачищены еще при предыдущем президент Уго Чавесе, а большинство местной непримиримой элиты сбежало в США и Испанию. И, наоборот, военные приготовления США лишь усиливают антиамериканские настроения в венесуэльском обществе и некоторых латиноамериканских странах.

Поводом подготовки к военным действиям против Венесуэлы стало обвинение военно-политического руководства страны и лично Николаса Мадуро в организации и контроле поставок в США наркотиков. За его голову была объявлена сначала премия в 15 млн. долларов, а сейчас возросла до 50 миллионов. На самом деле конечной целью является намерение захватить нефтеносные районы и подчинить себе добычу и переработку углеводородов, коими чрезвычайно богата Венесуэла. И беда президента Дональда Трампа в том, что он неизлечимо болен раздражающим его запахом чужой нефти.

Итак, пожалуй, все готово для войны против Николаса Мадуро. Но Трамп сомневается в возможных ее результатах: с одной стороны, он не хочет и не может ввязываться в длительное прямое противостояние с Венесуэлой, так как это неминуемо повлечет за собой большие потери. Но и отказаться от проведения операции он не может: уж слишком много затрачено усилий на ее подготовку и столько наговорили, что отыграть все назад становится все сложнее. Так что ничего еще не предрешено.

В самом окружении Дональда Трампа активно действуют две группы политиков: госсекретарь Марко Рубио, выходец из Латинской Америки, при поддержке крупных финансовых воротил-латиноамериканцев выступает главным «толкачом» действий по свержению венесуэльского режима. Ему противостоит вице-президент Джей Ди Вэнс, который считает крайне нецелесообразным развязывание войны в сложнейшей внутриполитической ситуации в США. Скорее всего, американский президент бряцает оружием в попытке склонить Мадуро к переговорам, и в то же время выжидает удобный момент для начала атаки.

Немаловажным фактором представляет вовлеченность Трампа в процесс мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Несомненно, война против Венесуэлы в значительной степени осложнит отношения с Москвой и перспективу переговоров с Киевом. А американцу хотелось бы войти в историю в качестве «исключительного миротворца». Да еще при этом и получить Нобелевскую премию Мира.

С другой стороны, в преддверии вероятной войны с США Венесуэла получила от России и Китая значительное количество вполне современного оружия, в том числе, по данным американского агентства «Reuters», пусковые установки ПВО «Бук-2М» и современные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». При этом Москва не стала передавать Каракасу противокорабельные пусковые установки с гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон», но можно не сомневаться в наличии у венесуэльцев данного вида оружия устаревшего типа.

Кроме того, в Венесуэле размещена группа российских военных под командованием генерал-полковника Олега Макаревича, который получил боевой опыт сначала в Сирии, а до этого времени командовал группировкой войск «Днепр» на Украине.