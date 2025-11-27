Новые удары США по Ирану – лишь вопрос времени

Иран готов вести с США настоящие переговоры по ядерной программе Тегерана, результат которых не будет определен заранее Вашингтоном. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

21 ноября глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к достижению сделки с Вашингтоном по своей ядерной программе, однако она должна быть хорошо сбалансированной и учитывать позиции обеих сторон.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отмечает, что «перспективы возобновления переговорного процесса очень малы. Напомню, что переговоры велись до 12 июня этого года, и все помнят, чем они закончились. Поэтому компромисса достичь в нынешней ситуации невозможно, по крайне мере пока президентом США является Трамп. Он находится под сильным влиянием израильских интересов, а Израиль считает, что в Иране должна произойти смена режима. Тут даже не ракетная, не ядерная программа, а смена режима. Вот отсюда и надо исходить».

По словам эксперта, «вероятность повторных ударов по атомным объектам Ирана очень высокая, и Израиль может это сделать, пока у власти Трамп. Это лишь вопрос времени. Говорить о возобновлении переговорного процесса – это пустая трата времени. Да, до 12 июня были бравурные сообщения, что стороны чуть ли не обо всем договорились, но это в действительности не реально, и можно при этом много красивых слов говорить, но стороны ни о чем не договорятся».