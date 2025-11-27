Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 ноября 2025 / 18:27
КОТИРОВКИ
USD
27/11
78.5941
EUR
27/11
91.5047
Новости часа
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
Москва
27 ноября 2025 / 18:27
Котировки
USD
27/11
78.5941
0.0000
EUR
27/11
91.5047
0.0000
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Кулеба считает преувеличением называть Вашингтон союзником Киева
27 ноября 2025 / 15:31
Кулеба считает преувеличением называть Вашингтон союзником Киева
© Hennadii Minchenko via Reuters Connect/ТАСС

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Киев взаимодействует с Вашингтоном как партнер, а называть США союзником Украины - это преувеличение.

"Украина работает с США как партнер, но Соединенные Штаты далеки от того, чтобы быть союзником. Реальность такова, что США являются партнером Украины с определенными уникальными возможностями. Но называть США союзником в этот момент было бы преувеличением", - сказал он в интервью испанской газете 20 Minutos.

Кулеба отметил, что "никто не знает, будет ли мир достигнут в 2025, 2026 или 2027 году". На вопрос, есть ли у Украины реальные шансы победить, он ответил, что все зависит от того, что считать победой. "На мой взгляд, если говорить реалистично, мы можем добиться прекращения огня с фактической линией, с боевой линией в ее нынешнем виде, не накладывая ограничений на суверенитет Украины, что включает армию, членство в ЕС и другие вещи. Я бы считал это победой", - указал он.

Вместе с тем, по мнению бывшего министра, чтобы изменить ход конфликта, "нужен сложный набор решений", а не просто поставка определенного типа оружия.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. В минувшее воскресенье Вашингтон и Киев провели в Женеве консультации по американскому мирному плану, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. 

Согласно данным агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не намечена. Позднее американский лидер сообщил, что число пунктов в плане уменьшилось до 22. 

Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ
16:59
В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
16:46
В Финляндии стартовали военные учения на границе с Россией
16:28
Лукашенко призвал прописать все до мелочей в мирном плане Трампа
16:15
NY Post: Байдена запечатлели вместе с сыном Хантером
15:59
SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65
15:45
Рахмон принял предложение Путина встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря
15:31
Кулеба считает преувеличением называть Вашингтон союзником Киева
15:14
ВС РФ за сутки атаковали склады и пункты управления БПЛА ВСУ
14:58
Bloomberg: Alibaba выпустила очки, оснащенные ИИ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения