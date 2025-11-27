Кулеба считает преувеличением называть Вашингтон союзником Киева

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Киев взаимодействует с Вашингтоном как партнер, а называть США союзником Украины - это преувеличение.

"Украина работает с США как партнер, но Соединенные Штаты далеки от того, чтобы быть союзником. Реальность такова, что США являются партнером Украины с определенными уникальными возможностями. Но называть США союзником в этот момент было бы преувеличением", - сказал он в интервью испанской газете 20 Minutos.

Кулеба отметил, что "никто не знает, будет ли мир достигнут в 2025, 2026 или 2027 году". На вопрос, есть ли у Украины реальные шансы победить, он ответил, что все зависит от того, что считать победой. "На мой взгляд, если говорить реалистично, мы можем добиться прекращения огня с фактической линией, с боевой линией в ее нынешнем виде, не накладывая ограничений на суверенитет Украины, что включает армию, членство в ЕС и другие вещи. Я бы считал это победой", - указал он.

Вместе с тем, по мнению бывшего министра, чтобы изменить ход конфликта, "нужен сложный набор решений", а не просто поставка определенного типа оружия.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. В минувшее воскресенье Вашингтон и Киев провели в Женеве консультации по американскому мирному плану, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Согласно данным агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не намечена. Позднее американский лидер сообщил, что число пунктов в плане уменьшилось до 22.