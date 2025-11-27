Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Безопасность / США: после империи / Переговоры по Украине
Безопасность
Членство Украины в НАТО зависит только от США
Мнение политолога Дмитрия Журавлева
27 ноября 2025 / 14:00
Членство Украины в НАТО зависит только от США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что вступление Украины в НАТО невозможно без "единодушия среди союзников".

Рютте отметил, что на саммите альянса в Вашингтоне было решено, что "путь Украины в НАТО необратимый". "В то же время ряд союзников, в том числе США, сказали, что в настоящее время они выступают против вступления Украины", - уточнил он в интервью испанской газете El País. Рютте добавил, что "Вашингтонский договор 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантической зоны", но без единодушия среди союзников это невозможно.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает в этой связи, что «ез согласия США членство Украины в НАТО невозможно потому, что НАТО - это американская организация. Именно поэтому Европа периодически заявляет, что она хочет европейскую армию, но потом успокаивается потому, что Европе это не по карману. Без Америки не будет вступления Украины в НАТО. Но Рютте все же действительно очень точно описывает процесс, что вступление Украины в НАТО необратимо, но его нужно отложить по времени, пока с русскими не договоримся. А когда с русскими договоримся, войну формально закончим, и все увидят, какие они «миротворцы», они получат премию мира, а тогда можно будет поставить вопрос о вступлении Украины в НАТО». 

Эксперт считает, что «в принципе соглашение по украинскому кризису, если США откажут Киеву и ЕС в членстве Украины в НАТО, возможно, если американцы будут жестко настаивать. Европейцы, конечно, будут обеими руками «за» членство, но платить вместо США они не хотят. Деньги там американские. Но другой вопрос, что Трамп всегда по началу жесткий, а потом быстро «сдувается». Поэтому здесь есть опасность, что он не сможет настоять на своей же позиции, и тогда будет заколдованный круг. Мы (Россия - прим. ред.) никогда не согласимся на вступление Украины в НАТО, а американцы вынуждены будут с этим соглашаться, и в результате предмет для переговоров просто исчезнет».       

