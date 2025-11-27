Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 ноября 2025 / 18:28
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
Политика
Политика
Рахмон принял предложение Путина встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря
27 ноября 2025 / 15:45
Рахмон принял предложение Путина встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря
© ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон при общении с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ОДКБ в Бишкеке заявил, что принял его приглашение встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря.

"Я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение 21 декабря встретиться в Санкт-Петербурге, как это традиционно мы, друзья, собираемся ежегодно год перед Новым годом", - отметил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в этом году традиционный предновогодний неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге состоится 21-22 декабря.

Глава российского государства проводит ежегодные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ как минимум с 2017 года. С 2018 года они проходят в Санкт-Петербурге.

