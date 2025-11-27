SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65. Соответствующие данные приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что судьба еще около 280 человек остается неизвестной, 70 пострадавших госпитализированы.