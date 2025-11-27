Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Общество
SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65
27 ноября 2025 / 15:59
© Isaac Lawrence/ Getty Images/ТАСС
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65. Соответствующие данные приводит газета South China Morning Post (SCMP).
Сообщается, что судьба еще около 280 человек остается неизвестной, 70 пострадавших госпитализированы.