27 ноября 2025 / 18:28
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
27 ноября 2025 / 14:22
27 ноября 2025 / 14:16
26 ноября 2025 / 17:34
Политика
NY Post: Байдена запечатлели вместе с сыном Хантером
27 ноября 2025 / 16:15
NY Post: Байдена запечатлели вместе с сыном Хантером
© Teresa Kroeger/ Getty Images for World Food Program USA/ТАСС

Экс-президента США Джо Байдена впервые с момента его ухода из Белого дома запечатлели в компании сына Хантера. Об этом информировало издание New York Post.

Оно распространило снимки и видеозапись. Бывший американский лидер прогуливался вместе с сыном и другими членами семьи по центральным улицам города Нантакет, который находится на одноименном острове у атлантического побережья США. Их сопровождали охранники Секретной службы.

На видеозаписи Байден общался с прохожими, в том числе с уличным музыкантом, которому он оставил в чехле для скрипки 20-долларовую купюру. Затем политик с членами семьи отобедал в кафе, после чего отец и сын разъехались в разных автомобилях.

Согласно данным издания, семейство Байденов регулярно посещает Нантакет, где они останавливаются в имении миллиардера Дэвида Рубинштейна. Именно там они отмечали последние четыре Дня благодарения и, предположительно, сделают это 27 ноября. 

