Лукашенко призвал прописать все до мелочей в мирном плане Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что в мирном плане американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию нужно зафиксировать все детали, передает агентство БелТА.

"План работоспособный. И президент России Владимир Путин признает, что это хорошая основа для переговоров", - сказал он при общении с журналистами на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что этот план подготовлен в спешке. "Не хочу сказать, что совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Чтобы все было конкретно прописано до метра, километра, до мелочи", - указал он.