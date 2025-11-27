Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
27 ноября 2025 / 14:16
26 ноября 2025 / 17:34
Политика
Лукашенко призвал прописать все до мелочей в мирном плане Трампа
27 ноября 2025 / 16:28
© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что в мирном плане американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию нужно зафиксировать все детали, передает агентство БелТА.
"План работоспособный. И президент России Владимир Путин признает, что это хорошая основа для переговоров", - сказал он при общении с журналистами на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.
Вместе с тем Лукашенко отметил, что этот план подготовлен в спешке. "Не хочу сказать, что совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Чтобы все было конкретно прописано до метра, километра, до мелочи", - указал он.