В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
27 ноября 2025 / 16:59
В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Россию за 9 месяцев 2025 года въехали свыше 25 тыс. граждан Украины, это на 38,3 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют материалы статистики, которые проанализировал ТАСС.

Как отмечается, с января по сентябрь текущего года госграницу РФ пересекли 25 352 гражданина Украины, в том числе 23 867 совершали частные визиты, 1 094 - деловые визиты, 103 приехали в качестве туристов и 31 человек был транзитом. Согласно изученным агентством материалам, большинство украинцев использовали авиационный транспорт - 24 399, 871 человек прибыл в Россию на автомобиле, 79 - в пешем порядке и 3 - поездом.

Вместе с тем за 9 месяцев прошлого года 63 671 гражданин Украины въехал в Россию. При этом частные визиты совершили 57 863 человека, 2 801 украинец был с деловым визитом в России, 125 человек приехали в качестве туристов, 80 граждан были транзитом.

За аналогичный период 59 733 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 3 574 человека въехали в страну на автомобиле, 355 - в пешем порядке, 4 воспользовались железнодорожным транспортом. 

