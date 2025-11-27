Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены Международный экипаж корабля "Союз МС-28" перешел на МКС
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ
27 ноября 2025 / 17:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 снарядов системы HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 263 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 263 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99 114 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 294 танка и других боевых бронемашин, 1 621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 814 единиц специальной военной автомобильной техники. 

