Ватикан подтвердил недопустимость полигамии в католицизме

Ватиканская дикастерия доктрины веры в последнем своем разъяснении указала, что секс объединяет супругов, способствует укреплению брака и не должен восприниматься только как способ продления рода. Ватикан также заявил, что отношения между партнерами должны быть моногамными.

"Сексуальная сторона в браке не должна сводиться только к гарантии размножения, но она помогает укреплению и обогащению союза, который существует между одним мужчиной и одной женщиной", - следует из документа.

Как отмечает агентство ANSA, утвержденный Папой Римским Львом XIV документ выпущен в ответ на запросы со стороны африканских епископов, которые жалуются на распространение полигамии на континенте. В этой связи в Римской курии обращают внимание, что полигамия, не публичная и часто скрытая, характерна и для западного общества.

"Полигамия, измена основываются на иллюзии о большей интенсивности отношений при смене партнера, но отношения двоих нельзя разделять с другими, так как красота этого союза в его эксклюзивности", - сказано в документе.

Вместе с тем доктрина веры утверждает принцип, который состоит в том, что любовь нельзя смешивать с обладанием, не допускается никакая форма насилия.

Ранее в Ватикане заявляли, что брак может быть исключительно между представителями разных полов - мужчиной и женщиной, любые другие формы союзов церковь признавать не может, так как это противоречит догме.