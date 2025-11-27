Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 ноября 2025 / 19:59
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Общество
Число погибших в результате наводнения в Индонезии достигло 61
27 ноября 2025 / 17:45
Число погибших в результате наводнения в Индонезии достигло 61
© AP Photo/ Ramon Espinosa/ТАСС

Из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погиб не менее 61 человек, еще несколько десятков остаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на власти передает агентство Reuters.

Как ранее информировало Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии, стихийное бедствие повлекли за собой проливные дожди, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.

