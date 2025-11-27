Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Общество
Число погибших в результате наводнения в Индонезии достигло 61
27 ноября 2025 / 17:45
© AP Photo/ Ramon Espinosa/ТАСС
Из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погиб не менее 61 человек, еще несколько десятков остаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на власти передает агентство Reuters.
Как ранее информировало Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии, стихийное бедствие повлекли за собой проливные дожди, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.