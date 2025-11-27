Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 ноября 2025 / 14:22
27 ноября 2025 / 14:16
26 ноября 2025 / 17:34
Общество
Монтаж основных конструкций моста из России в КНДР начнут в декабре
27 ноября 2025 / 17:58
Монтаж основных конструкций моста из России в КНДР начнут в декабре
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Строительство моста из России в КНДР через реку Туманная осуществляется в соответствии с графиком, в декабре начнется надвижка пролетных строений. Об этом заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Козлов.

"За текущий год у нас наметился большой прогресс в транспортной сфере. Прежде всего, это строительство автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае. Работы начались 30 апреля, идем в графике. Ожидаем, что уже в декабре начнется надвижка пролетных строений", - отметил он в ходе заседания межправкомиссии.

Строительство моста планируется завершить в 2026 году. Работы по нему стартовали в апреле. Длина моста составит порядка 1 км, а подъездная дорога с российской стороны достигнет 2,4 км. Рядом будет размещен пункт пропуска "Хасан" с 10 полосами движения. Первоначально он сможет принимать до 300 автомобилей и 2 850 человек в сутки. 

