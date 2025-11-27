Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены Международный экипаж корабля "Союз МС-28" перешел на МКС
27 ноября 2025 / 14:22
Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговорный процесс
27 ноября 2025 / 18:15
Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговорный процесс
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Владимир Зеленский не должен торпедировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение он выразил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.

"Я ему когда-то в начале войны советовал, как поступить. Если бы он тогда сделал так, не было бы вообще этих вопросов, 28 или сколько там этих пунктов в плане по урегулированию", - отметил белорусский лидер.

По его словам, если бы Украина выполнила Минские договоренности, то конфликта бы не было, а страна сохранила бы границы 1991 года. "Но если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда правым, хочу - не совет дать, он лучше меня может знать ситуацию - хочу просто сказать, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в нынешних границах с учетом реалий на фронте, нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс", - указал Лукашенко.

Он призвал Зеленского прекратить войну, в которой гибнут люди. "Самое главное - ты потеряешь страну. Но если правда, что говорят, там ранчо, где то еще что-то прикупили, конечно, ты найдешь место для жизни. А что будут делать украинцы, миллионы человек? Поэтому подумай, исходя из обстановки", - заявил он.

Глава белорусского государства также обратил внимание, что Украина сегодня имеет выход к морю, но "этого может не быть". 

