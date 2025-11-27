Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
27 ноября 2025 / 18:30
Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
© Ладислав Карпов/ ТАСС

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет в сопровождении Су-35С и Су-27 над акваторией Балтийского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-27 Воздушно-космических сил РФ. Продолжительность полета составила более пяти часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. "Все полеты самолетов ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - указали в МО РФ. 

